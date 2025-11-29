在京台胞“走基層、交朋友”活動走進國家大劇院，共賞新版舞劇《鐵道游擊隊》（主辦方供圖） 中評社北京11月29日電／2025年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，為深化在京台胞對紅色歷史的理解與認同，傳承弘揚偉大抗戰精神，11月27日，北京市台辦組織開展“走基層、交朋友”活動，邀請在京台胞代表及北京台胞志願者40餘人走進國家大劇院歌劇院，觀看由國家大劇院與北京舞蹈學院聯合製作的新版經典民族舞劇《鐵道游擊隊》。



作為紀念抗戰勝利80周年的重點文藝作品，新版《鐵道游擊隊》講述了抗日戰爭時期，山東魯南地區一支由鐵路工人、農民等普通百姓組成的游擊隊伍，在中國共產黨的領導下，以微山湖為主要根據地，與日軍展開英勇鬥爭的故事。劇中將山東鼓子秧歌、膠州秧歌等山東民間舞與現代舞台美學結合，以“鋼與血”為視覺核心，生動再現“飛車奪槍”“血染洋行”“微山湖圍剿”等熱血場景，用全新的舞蹈編排、戲劇結構調整與視覺設計，為紅色故事注入了貼合當代審美的新時代表達，讓革命先輩的家國情懷與不屈意志在舞台上煥發新的生命力。



近150分鐘的演出中，台胞們全神貫注沉浸於劇情，被游擊隊員們為民族解放奮勇拼搏的精神深深打動。演出結束後，台胞表示新版舞劇的藝術表達讓紅色文化更具感染力，既讓人感受到了歷史的厚重，又領略了當代藝術的魅力，而且對那段抗戰歷史有了更直觀的認識。



此次活動以新版紅色舞劇為紐帶，不僅讓在京台胞體驗到經典故事的創新表達，更讓台胞和志願者在藝術熏陶中深化了對祖國抗戰歷史的認知。未來，北京市台辦將持續開展弘揚愛國主義精神系列活動，讓在京台胞深深扎根中華文化的土壤，進一步增強台灣同胞的民族認同感和文化自豪感。