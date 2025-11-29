黎巴嫩就以色列越界建牆向聯合國安理會申訴

中評社北京11月29日電／黎巴嫩外交部28日發表聲明說，已通過黎常駐聯合國代表團向聯合國安理會提交正式申訴，指控以色列再次嚴重侵犯黎巴嫩主權。



新華社報導，這一申訴指出，以色列近期在黎南部邊境亞龍村西南和東南方向修建了兩道T字形混凝土隔離牆，位置處於國際公認的黎巴嫩領土範圍內。



黎方表示，這兩道隔離牆的建設導致以色列侵佔更多黎巴嫩領土，違反了聯合國安理會第1701號決議及2024年11月黎以簽署的停火協議。



黎巴嫩呼籲安理會和聯合國秘書處立即採取措施，制止以色列持續侵犯黎主權的行徑，要求以方拆除這兩道隔離牆，並立刻撤軍至黎以臨時邊界“藍線”以南，包括從其宣稱“無限期”駐紮的黎南部5個關鍵制高點撤出。



聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）11月14日發表聲明說，維和人員10月對以軍在亞龍村西南方向修建的混凝土牆進行測繪。結果顯示，這段牆體已越過“藍線”，阻礙黎當地居民進入逾4000平方米的黎領土。聯黎部隊已將測繪結果通知以軍，並要求拆除牆體。11月，維和人員在亞龍村東南方向又發現以軍新建牆體，測繪結果顯示部分牆體再次越過“藍線”。



10月底，黎巴嫩總統奧恩公開表示，為結束以色列對黎南部的佔領，黎方做好了與以方談判準備，但以方繼續用襲擊回應談判，缺乏和談誠意。11月3日，奧恩再次呼籲與以色列進行外交談判。11月6日，黎巴嫩真主黨發表公開信，勸誡奧恩等黎政要不要“陷入與以色列談判的陷阱”，稱此類對話對黎主權構成“生存威脅”。