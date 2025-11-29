烏克蘭腐敗醜聞發酵　澤連斯基得力助手辭職

中評社北京11月29日電／烏克蘭總統澤連斯基28日說，烏談判代表團團長、總統辦公室主任葉爾馬克當天遞交辭呈。數小時前，烏反腐部門搜查了這名澤連斯基得力助手的住所。



新華社報導，澤連斯基在例行視頻講話中說，他不希望外界對烏克蘭產生質疑，希望消除任何謠言和猜測。因此，按照“內部決定”，總統辦公室將重組，葉爾馬克已遞交辭呈。29日，他將與可能接替這一職位的人選進行磋商。



葉爾馬克現年54歲，在澤連斯基還是喜劇演員時就是他的密友，並幫助澤連斯基2019年贏得總統選舉，是澤連斯基政府的關鍵人物。近期烏克蘭與美國關於俄烏“和平計劃”的談判中，葉爾馬克擔任烏方代表團團長，並說服美方同意對28點新計劃作大幅修改。



澤連斯基在講話中感謝葉爾馬克在擔任談判代表團團長期間準確無誤呈現烏方立場，始終保持“愛國”立場。



28日早些時候，烏國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室對葉爾馬克住所進行了搜查，暫未公佈搜查結果。葉爾馬克在社交媒體發文證實此事，說他本人“全力協助調查”。



烏國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室本月10日宣佈，烏能源部現任和前任官員與商人組成一個“龐大犯罪集團”，涉嫌洗錢、非法斂財等，已查明洗錢金額近1億美元。調查人員懷疑主謀是鐵木爾·明季奇，他是澤連斯基步入政壇前的一名生意伙伴，在搜查前離開烏克蘭。19日，現任司法部長和能源部長均被烏克蘭最高拉達（議會）免職。



據烏克蘭媒體報導，葉爾馬克沒有被列為嫌疑人。但烏在野黨議員和一些執政黨成員呼籲澤連斯基解職葉爾馬克。



美國有線電視新聞網報導，澤連斯基正面臨與美國、俄羅斯的艱難談判，多名政府高官相繼捲入腐敗醜聞，給澤連斯基帶來更大壓力。