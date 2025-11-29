美媒：特朗普日前與馬杜羅通話討論會晤可能性

中評社北京11月29日電／新華社援引美國《紐約時報》28日報導說，美國總統特朗普于上周同委內瑞拉總統馬杜羅進行了電話交談，通話內容包括兩人在美國舉行會晤的可能性。



報導援引多名匿名知情人士的話說，此次通話的具體時間為上周晚些時候。報導還說，目前美國白宮和委內瑞拉政府均拒絕對此作出回應。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的“販毒船”，造成80餘人死亡。美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。



美國國防部長赫格塞思本月13日宣佈發起代號“南方之矛”軍事行動，此後美軍“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群進入加勒比海域。據《紐約時報》18日報導，特朗普已批准中情局在委內瑞拉境內實施秘密行動，此舉是向委內瑞拉進一步施壓、為可能實施的軍事行動做準備。日前，赫格塞思、美軍參謀長聯席會議主席凱恩等美軍高官也接連造訪加勒比地區。



特朗普27日稱，美國可能“很快”採取行動，通過陸路打擊委內瑞拉“毒販”。但他並沒有透露有關陸路行動的更多細節，也沒有提供有關“毒販”的信息。