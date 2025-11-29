安委會部署開展高層建築火災風險隱患排查行動

中評社北京11月29日電／新華社報導，記者29日從中國應急管理部獲悉，國務院安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，聚焦有人員居住和活動的高層民用建築，特別是正在進行外牆改造施工和內部局部裝修改造的高層民用建築。



據瞭解，此次排查整治突出四方面：一是正在進行外牆改造施工的高層民用建築。重點排查整治新裝外牆保溫系統採用易燃可燃材料；使用竹（木）腳手架、非阻燃型密目式安全網等已禁止使用的材料、工藝和設備；未按規定履行基本建設程序擅自施工等。



二是正在進行內部裝修改造的高層民用建築。重點排查整治涉及動火作業的限額以下小型工程不按規定進行備案管理；設施設備維修、拆除等不符合安全管理規定；違規使用易燃可燃材料裝飾裝修以及易燃可燃物品；人員密集場所在營業期間進行動火作業等。



三是高層民用建築的消防設施設備。重點排查整治室內（外）消火栓系統、自動噴水滅火系統無水或壓力不足；火災自動報警系統、機械防排煙系統不能正常使用；防火卷簾、防火門等防火分隔設施無法正常關閉或完整性損壞等。



四是高層民用建築的日常消防安全管理。重點排查整治未及時清理建築外立面與裙房等附屬建築連接處的易燃可燃雜物；消防車通道、疏散通道、安全出口被封閉、堵塞、佔用；電動自行車“進樓入戶”、違規充電；建築內電氣線路老化裸露、私搭亂接；原有外牆保溫系統防護層破損、開裂、脫落未及時修復等。



通知要求，各地區要堅決防範排查“走過場”。對發現的安全隱患立行立改，無法立即整改到位的要採取有效管控措施並限期整改，對重大事故隱患掛牌督辦。對檢查中發現的嚴重違法違規行為要嚴格監管執法，不採取措施及時消除重大事故隱患的要嚴肅追責問責。