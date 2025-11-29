陳佩琪曝柯文哲“轉性”　改看“萊爾校長”

中評社台北11月29日電／前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見逾一年，今年9月裁定7000萬元新台幣交保，柯妻陳佩琪也時常與支持者分享日常。陳佩琪今表示，柯自從九月出來，感覺好像轉性一樣，原本都在車上看“量子力學”，竟然改看起惡搞動畫“萊爾校長”；陳也表示自己日前上節目感謝民眾黨黨公職，卻被污衊解讀成“為柯復出開路”，讓她相當無奈。



中時新聞網報導，陳佩琪今日在臉書分享，柯文哲九月初出來後，“感覺好像轉性了”，以前跟柯一起搭車跑活動，柯都在車上看“量子力學”，不過最近都改看起“萊爾校長”，看著看著，也不自覺就自顧自地哈哈大笑起來，說“太好笑了，作者太有才了。”



陳佩琪也說，自己在2024年選後便不曾再上過專訪，一年來只參加過幾場零星記者會，那天民眾黨副秘書長許甫邀她上節目，她有點猶豫要說什麼，也跟柯討論過，柯就說談談家中的生活大小事，小草們也很關心，“還交代我說不要嘴‘他’啦，不可對‘國政′發表意見啦，這我都聽進去了，他也同意我拿他獄中手寫筆記去上節目分享。”



陳佩琪指出，上節目當天，許甫鼓勵她講出心底話，分享柯生活的點滴給小草。不過事後看到新聞的反應，讓她感覺好像走進了去年柯被莫名其妙羈押的那四個月，名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊，單單僅是感謝黨公職的一段節目，竟可以掰成是為了“先生復出開路”，暗示“國昌主席可以走了”。



最後，陳佩琪也嘆，這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎她想像，“不過也是讓我驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。”