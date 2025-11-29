布局南台灣　鄭麗文：艱困選區年底前完成提名

中評社台北11月29日電／國民黨主席鄭麗文29日表示，針對艱困選區希望今年底完成提名。被看好代表黨參選的台南市長的“立委”謝龍介說，最終人選如何產生是中央權責，他不會表達意見，他和陳以信絕不會像民進黨“牛稠內鬥牛母”。陳以信則認為台南要“因地制宜”，因民進黨1月中決定人選，國民黨應能在綠營人選出爐後定調更好，初選在適當時機進行，對國民黨對台南市民是雙贏，但尊重主席期待。



中時新聞網報導，國民黨建黨131周年黨慶，第一場選在台南舉辦，現場湧入超過千人，台南市黨部主委謝龍介表示，這是鄭麗文第一次以黨主席身分來台南，黨員都相當期待，“這是一個新的開始也是好的開始”。



謝龍介也不諱言，今年氣氛比較熱，民進黨執政弊端叢生，感覺的到鄉親渴望改變，黨員士氣也更顯高昂。原本被看好定於一尊，後來又遇上同志陳以信表態參選的競爭局面，對此，謝龍介說，大家都是同志也是一家人，對於黨最終會如何產生人選，這是中央權責，他個人不會表達任何意見，跟陳以信也是各自跑各自場子，彼此也是好同志，“不會像民進黨一樣，牛稠內鬥牛母”。



陳以信說，有些選區需要給黨有更大的決定空間，鄭麗文已經說了，有不同同志爭取，會按照提名辦法進行協調，目標希望能在12月底完成提名。對此，他認為，台南應該因地制宜，民進黨明年1月中旬初選，不差這2周，國民黨應等民進黨產生人選後再最決定會更好，但也尊重主席期待。他說，他與謝龍介是君子之爭，他也透過政見爭取更多選民支持，初選在適當時機進行，對國民黨對台南市民是雙贏。



鄭麗文受訪時表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名，第二波艱困選區也希望今年底完成提名，提早布局，展開選戰。她提到，過去已有同志代表黨參選台南、高雄後有很好成績，過去3、4年來也一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的；至於有不同的同志表達參選意願，也會根據提名特別辦法開始進行協調，希望今年底完成提名。