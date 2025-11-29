高雄市長初選最新民調　邱議瑩領先綠營3將

中評社台北11月29日電／民進黨高雄市長初選戰況越來越激烈，根據《上報》今（29）日釋出的一份最新民調，從結果可以看到，在邱議瑩以51.9%的支持度微幅領先其他3位候選人，不過因是對比民調，邱議瑩與另2位競爭者賴瑞隆、許智傑的支持度落差都在誤差值，顯見民進黨高雄市長初選更加白熱化。



中時新聞網報導，此次民調依照民進黨初選採取的“對比式民調”進行調查，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。



從政黨支持來看，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%、台灣基進支持者為1.4%、時代力量支持者為0.7%、無任何偏好為30.3%、拒答為1.5%。進一步分析政黨對比中民進黨支持者的意向，林岱樺／柯志恩是64%與7%；邱議瑩／柯志恩是84.1%與5.9%；賴瑞隆／柯志恩是79.1%與7.9%；許智傑／柯志恩則是80.9%與6.1%。



從選區交叉分析來看，四名民進黨候選人都普遍領先柯志恩，一向被視為是國民黨鐵票區的第四選區（左營、楠梓），也呈現出柯志恩全數落後的現象；至於民進黨佔優勢的第七選區（三民），柯志恩支持度更是只介於13%至15%之間。黨內熟悉高雄選情人士研判可能是近期財劃法議題，對國民黨在高雄選情造成打擊，導致柯志恩皆僅以20%上下的支持度大幅落後綠營參選人。