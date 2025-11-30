特寫：一呼百應　香港災後支援中的同鄉力量

身穿十五運香港賽區志願者服裝的香港保定海外聯誼會義工在準備物資發放（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月30日電（記者 盧哲）香港大埔宏福苑26日下午發生五級火警，已造成128人遇難。在持續三日的滅火救援行動之外，香港全城對受災居民熱切伸出的愛心援手，令人在悲痛中感受到溫暖和支持。



火災發生後，特區政府多部門迅速協調，在大埔區內開放了包括東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓、太和鄰里社區中心、東昌街體育館，以及香港傷健協會新界傷健中心在內的多個臨時庇護中心。中華基督教會馮梁結紀念中學也緊急開放，接納疏散居民。庇護中心26日晚就開始陸續迎來大批的義工（志願者）。他們與民安隊和關愛隊的工作人員一起，為安置在此的受災居民服務。源源不斷的物資從四面八方運來，有商家用貨車運來的、有市民自己去超市買的。物資很快堆成小山，多個庇護中心貼出告示“物資已夠，不再接收”。而更多的義工前往幫忙整理、分發，並協助受災居民聯絡失散親友。



在火災發生的第三日，中評社記者在距離宏福苑直線距離不到50米的廣福邨平台看到，來自不同地方的熱心市民仍將物資源源不斷運來，物資種類豐富，從食物、飲用水、衣物、床褥、藥品，到一次性內褲、衛生巾，甚至寵物用品都有供應。由於靠近宏福苑、且附近設有多個庇護中心，廣福邨平台成為熱心市民自發設立的物資站點。26日晚就有市民前來派發水、食物及衣物等，並有社工在場提供情緒支援。



災後第三天，相關支援仍然源源不斷，物資品種更加豐富。中評社記者在現場看到，來自不同地方的義工及機構團體，運送來不同種類的物資。現場有講廣東話、普通話和英文的義工團體，也有帶著孩子來現場支援的香港普通家庭。在忙碌的人群中，中評社記者注意到一群穿著第十五屆全國運動會（十五運會）香港區志願者服裝的人群。記者走近觀察，他們擺出的了川貝枇杷膏、袋裝清肺顆粒及清熱涼茶，還有一次性內褲等各類物資，箱子上貼有“香港保定海外聯誼會”的字樣。