洪錦鉉答中評：新人建設力量給港更多機遇

選舉委員會界別候選人、城市智庫創辦人、區議員洪錦鉉（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月30日電（記者 盧哲）第八屆香港特區立法會選舉投票日臨近。選舉委員會界別候選人、城市智庫創辦人、區議員洪錦鉉日前接受中評社記者訪問時表示，香港邁入“由治及興”新階段，很多年輕一代表現出相當的抱負，立志為香港做貢獻。更多新人加入建設香港的隊伍，能給香港帶來不一樣的發展機會，相信能為建設香港提供更多機遇與力量。



2025年立法會換屆選舉提名期從10月24日開始至11月6日截止，並將於12月7日進行投票選舉。立法會的90名議員將會通過三種方式選舉產生，包括40席選舉委員會選舉的議員、30席功能界別選舉的議員及20席地方選區直接選舉的議員。其中，共1500名選舉委員會委員來自不同界別、不同階層，具廣泛代表性。每名委員須投票選40人，為選舉委員會界別選出40名議員。



洪錦鉉對中評社記者表示，自己做了政策研究20幾年，現時希望要參選立法會的原因是“最好的研究是結合理論和實踐”。“創立智庫，筆耕二十多年﹐建言獻策﹐成立商會以商助商，同時以行動服務巿民，在地區治理上貢獻我的理念和實踐經驗。立法會是更高、更廣的平台，能為香港做更多服務，實踐理想｡希望運用專業的角度、商業知識和地區貼地經驗，連繫社會各界，更好助力政府謀劃未來，更好融入國家發展大局。”



洪錦鉉的政綱重點有五個部分，一是固本強基，貢獻國家：堅決維護國家安全，主動發聲；深化愛國教育，增強社會凝聚力。二是驅動創新，提振經濟：緊抓“十五五”機遇，鞏固國際中心地位，發展創科、文創與數字金融新動力。三是激發活力，助力企業：精準支援中小企融資與開拓海外市場；確保香港是內地企業“出海”首選地。四是貼地務實，惠澤民生：推動灣區融合發展，優化社福安全網；減低巿民買樓稅務負擔，優化政府資助維修計劃，提升市民居住環境質素。五是匯聚英才，奠基未來：廣納全球高端人才，同時系統培養愛國愛港青年政治人才，提升地區治理水平。



作為選舉委員會界別候選人，洪錦鉉認為，選舉委員會可以理解為香港最大的智庫，“每位選委都是來自各界別的重要代表。如果他們能凝聚起來，發揮他們的智慧和經驗，相信對香港‘由治及興’非常重要。”