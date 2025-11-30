香港重大火災　中華港澳之友協會悼念與慰問

中評社台北11月30日電/對於香港日前發生的嚴重火災災情，台灣的中華港澳之友協會也表達關心和悼念，並向死者家屬、傷者及所有受影響的香港市民致上誠摯的慰問。全文如下：



近日香港大埔宏福苑發生的火警事故，令人深感震痛與哀傷。對於在這場災難中不幸罹難的居民，以及英勇殉職的消防員，我們在此向他們致以最深切的悼念；並向死者家屬、傷者及所有受影響的香港市民致上誠摯的慰問。



這次事故造成嚴重傷亡，也令許多家庭經歷失去與分離。我們特別關心在台灣生活、求學、工作的香港朋友，以及他們仍在香港的親友們。如您的家人、朋友受到事故影響，無論是在生活安排、情緒狀況或其他方面需要協助，請不要猶豫尋求支援。我們協會會盡力提供可獲得的資訊，並協助連結合適的資源。



若您因事件感到情緒不安或壓力增加，我們鼓勵您及早尋求專業協助；若您身在台灣，我們樂意協助提供相關的情緒支援。



在這艱難時刻，願我們身處台灣與香港的社群彼此扶持、相互守望，共同傳遞力量！也願每一份關懷都能抵達最需要的人身旁。



如需諮詢協助，您可聯繫：

Tel：（02）2977-3081

Email：fhkma1992@gmail.com



謹向罹難者致哀，願亡者安息；

望傷者康復，盼香港平安。



中華港澳之友協會 會長 張仕賢

