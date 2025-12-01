中評專論：高度警惕日本軍國主義復活

高市早苗公然將“台灣有事”與日本“存亡危機事態”掛鉤，暗示可能武力介入台海。 中評社香港12月1日電（評論員 丁乙）當日本首相高市早苗公然將“台灣有事”與日本“存亡危機事態”掛鉤，暗示可能武力介入台海時，每一位銘記歷史的台灣同胞都應警醒，那段被日本軍國主義鐵蹄踐踏的黑暗歲月，其陰魂並未真正散去。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，在這一特殊歷史節點，重新審視日本軍國主義來龍去脈，認清其當下的危險行徑，凝聚反制共識，是兩岸同胞共同的責任。



日本軍國主義膨脹絕非偶然，其根源可追溯至明治維新後的對外擴張國策。1895年《馬關條約》簽訂，將台灣強行從祖國懷抱割裂，開啟了日本對台長達50年的殖民統治，這也成為日本軍國主義海外擴張的重要里程碑。與老牌殖民帝國“國旗跟著資本走”的模式不同，日本對台殖民採取“資本隨著國旗前進”的殘酷路徑，本質上是為軍國主義戰爭機器服務的資源掠奪與統治馴化。



在台期間，日本殖民者強迫推行“皇民化運動”，妄圖磨滅台灣同胞的民族記憶，掠奪蔗糖、樟腦等戰略資源支撐戰爭，動輒以“反叛”罪名屠殺平民，“霧社事件”中徒手反抗的原住民部落被血腥鎮壓便是鐵證。這段殖民史留下的傷痛，早已深植於台灣的集體記憶之中。



如今，日本軍國主義復活已不再是歷史警示，而是迫在眉睫的現實威脅，其在台海問題上的挑釁更是變本加厲。其中，日本首相高市早苗的一系列軍國主義言行尤為刺眼，成為煽動分裂、威脅台海穩定的“危險信號”。自上台以來，高市早苗便毫不掩飾其右翼立場，不僅明確表示要繼續參拜供奉著甲級戰犯的靖國神社，為日本軍國主義侵略歷史張目，還積極推動修改和平憲法、強化日本軍事力量，妄圖徹底打破“戰後體制”束縛，為日本重走軍事擴張道路掃清障礙。而日前，她更公然引用非法無效的“舊金山和約”，為其此前將“台灣有事”與日本“存亡危機事態”掛鉤的錯誤言行進行辯解，其用心之險惡、立場之反動，令人髮指。

