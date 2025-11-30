快評：美國“去台化”　侵蝕台灣半導體根基

中評社快評/南開大學台灣經濟研究所所長李月教授、南開大學經濟學院碩士研究生陳沁歌在《中國評論》月刊11月號發表專文《美國半導體產業政策與供應鏈“去台化”趨勢》,點出台灣半導體產業正遭遇前所未有的系統性挑戰，將對台灣未來的經濟發展產生深遠影響。



正如文章作者指出，美國以國家安全為名，透過三重戰略——鉅額補貼的《芯片法案》、高關稅威脅與嚴苛的出口管制，強力推動全球半導體供應鏈“去台化”。這一戰略遠非簡單的產能遷移，而是對台灣經濟命脈的釜底抽薪。



數據觸目驚心：半導體貢獻台灣GDP逾20%，台積電一家的營收就佔台灣GDP的11.3%，其產業鏈更直接帶動台灣約五分之一GDP。然而，美國的戰略正從多個維度瓦解這一根基。台積電已承諾在美投資高達1650億美元，其亞利桑那州工廠將逐步導入3nm尖端製程。TrendForce預測，到2030年，美國先進製程產能佔比將較2021年飆升11個百分點，台灣則銳減13個百分點。這意味著台灣賴以維繫經濟增長的尖端製程貢獻（約佔GDP的6%-7%）將面臨腰斬風險。



更嚴峻的是產業生態的系統性遷移。台積電赴美引發骨牌效應：上游材料設備商、下游封測廠乃至AI服務器供應鏈紛紛跟進。台灣半導體產業影響力係數高達3.26，其外移將重創上游供應鏈；感應度係數1.35則意味著下游電子、汽車等產業競爭力亦將受損。同時，高端人才隨產線外流，島內本就緊缺的技術人力雪上加霜。資本支出更是大舉轉向美國，台積電2025年在台投資恐驟降，連帶拖累關聯產業投資，估計將使台灣總投資減少約9%，直接打斷投資增長勢頭。



美國兩黨在“去台化”上高度一致，視其為國家安全核心議題。這種基於地緣政治考量的產業重構，成本與技術障礙難以阻擋其推進。台灣經濟高度繫於半導體單一產業的結構性脆弱，在美國系統性“去台化”戰略下暴露無遺。若尖端製程、產業生態與人才資本持續外流，台灣恐難逃產業空心化命運，重陷“悶經濟”泥潭已成切實威脅。

