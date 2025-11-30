委內瑞拉強烈譴責美國威脅其領空主權

中評社香港11月30日電／委內瑞拉外長希爾29日通過社交媒體發佈公報，強烈譴責美國政府威脅其領空主權的行徑，稱此舉是“殖民主義威脅”和“非法侵略”，並宣佈美方行動已導致委被遣返移民回國航班被迫中斷。



新華社報導，公報指出，美國總統特朗普當天在社交媒體上發佈信息，試圖對委內瑞拉實施“非法的域外管轄”，就委領空使用“發號施令”。委政府對此表示堅決反對，認為此舉嚴重侵犯了委領空主權、領土完整及航空安全，是“敵對、單邊且專斷的行為”，違反了《聯合國憲章》宗旨和原則。



公報強調，根據國際民用航空組織規範及《芝加哥公約》，一國對其領土之上的空間具有完全的和排他的主權。委內瑞拉政府決不接受來自任何外國勢力的命令或干涉，任何外部機構無權封鎖或限制其領空使用。



公報呼籲國際社會、各國政府及聯合國等國際組織堅決反對這一行徑，並重申委內瑞拉將依據國際法，採取一切必要手段捍衛國家主權與和平。



當天早些時候，特朗普在社交媒體發文稱，委內瑞拉上空及周邊空域“被視為全面關閉”。



美國聯邦航空局此前向多家重要航空公司發出警告稱，鋻於“安全局勢惡化”以及“委境內和周邊軍事活動加強”，任何民航客機飛越委領空都會“面臨危險境況”，各航司需“謹慎行事”。委內瑞拉政府26日晚發佈公報，宣佈正式撤銷6家外國航空公司的運營特許權，理由是這些公司配合美國對委行動，單方面停飛航線。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的“販毒船”，造成80餘人死亡。美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。特朗普27日稱，美國可能“很快”採取行動，通過陸路打擊委內瑞拉“毒販”。