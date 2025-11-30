“基地”組織也門分支一頭目被美軍打死

中評社香港11月30日電／據也門地方官員29日說，一名“基地”組織也門分支頭目當天遭美軍無人機空襲身亡。



一名不願透露姓名的也門地方安全官員告訴新華社記者，美軍一架無人機在也門馬里蔔省瓦迪地區一條沙漠支路上，鎖定並襲擊了穆尼爾·阿赫達勒，當時他正駕駛一輛摩托車。空襲造成阿赫達勒及其一名隨行人員死亡。阿赫達勒被認為擔任“基地”組織也門分支高級軍事職務。



美方及也門政府方面均未對此發布正式聲明。