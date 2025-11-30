【
墨西哥中部一酒吧槍擊事件致6死多傷
http://www.CRNTT.com
2025-11-30 11:13:28
中評社香港11月30日電／據墨西哥媒體報導，墨西哥中部伊達爾戈州圖拉市一家酒吧29日發生槍擊事件，造成至少6人死亡、多人受傷。
據墨西哥特萊維薩電視台報導，事件發生在29日凌晨，一夥持槍人員闖入酒吧並朝店內開火，造成4人當場死亡，另有2人在送醫過程中搶救無效身亡，還有多人受傷。
新華社報導，事件發生後，相關部門已聯合展開調查及追捕行動。截至目前，尚無嫌疑人落網，遇難者身份也尚未確定。
