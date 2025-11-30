李有宜拋震撼彈“請辭民眾黨發言人並退黨”

中評社台北11月30日電／曾代表民眾黨2024年參選新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴裡等16裡）“立委”，並挑戰綠委林淑芬失利的李有宜，原本不斷被點名轉戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但30日上午宣布退出民眾黨並辭掉黨職，“全力專注博士班學業”。



據《中時新聞網》報導，李有宜30日上午於臉書發文表示，“親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！”



李有宜2022年在國民黨爭取台北市第5選區（中正萬華）市議員候選人提名未果，並以無黨籍身份自行參選，最終落選，並於2023年遭國民黨撤銷黨籍；而李有宜隨後加入民眾黨，並代表民眾黨參選新北市第二選區“立委”，由於國民黨在該區未提人選，因此成為“立委”選舉“藍白合示範區”之一，但仍輸給林淑芬。



李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌同時派“金門小姐姐”周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現“雙姝對決”。



根據民眾黨規定，倘若同一選區有超過提名名額的人想選，先以協調為主，協調未果再比民調，如今李有宜宣布退黨，引發支持者譁然，在臉書下方留言“為什麼要到退黨呢？可惜了”、“議員初選沒了？”