陳水扁爆“第六感”：陳其邁心中接班人是她

中評社台北11月30日電／明年地方選舉被視為賴清德“總統”的“期中考”，民進黨高雄市長初選參選人、“立委”邱議瑩今（30）日接受陳水扁廣播專訪，雙方從期中選舉的結構性不利談到高雄選情，而陳水扁更語帶玄機地透露，自己“第六感”很準認為高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政藍圖的人正是邱議瑩，只是不方便公開表態。



據《中時新聞網》報導，陳水扁指出，期中選舉一向對執政黨不利，但他相信賴清德最有可能“打破魔咒”，希望民進黨明年能大有斬獲，對賴有期待也有信心，但他也提醒，雖然依照目前民調顯示，民進黨在高雄領先，但回顧2018年民進黨在高雄民調雖領先，最終仍因大意失荊州翻盤，因此明年更不能掉以輕心。



邱議瑩坦言，2018年高雄輸掉有多重因素，包括韓國瑜高喊“貨出去、人進來、高雄發大財”口號快速發酵，讓市民想換人看看，最終讓韓國瑜勝選，但他隨後投入“總統”大選，許多選民覺得後悔“投錯了”，但如今市民心中自有判斷，“有了前車之鑑，相信大家會更明智”。



邱議瑩認為，選舉沒有穩贏，但在陳其邁執政期間，高雄在建設、經濟、招商、觀光等面向大幅進步，延續謝長廷、陳菊奠基後“急起直追”，市民明顯感受綠色執政的品質，也反映在民調的好感度上。