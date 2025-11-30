特朗普警告後　委內瑞拉機場見聞

中評社香港11月30日電／29日，委內瑞拉首都加拉加斯附近的邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場到達大廳裡，前來接機的人們焦急地等待著。本該抵達的航班還遲遲沒有起飛，這似乎與當天早些時候美國總統特朗普在社交媒體發的一條帖文相關。



特朗普在帖文中寫道，“致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子：請將委內瑞拉上空及其周邊空域視為全面關閉”。



此前，美國聯邦航空局向多家重要航空公司發出警告稱，鋻於“安全局勢惡化”以及“委境內和周邊軍事活動加強”，任何民航客機飛越委領空都會

“面臨危險境況”，各航司需“謹慎行事”。



委內瑞拉政府26日晚發佈公報，宣佈正式撤銷6家外國航空公司的運營特許權，理由是這些公司配合美國對委行動，單方面停飛航線。



新華社報導，雖然距離聖誕節還有20多天，但機場到達大廳已經掛上了節日裝飾，喜氣洋洋的過節氣氛與人們的焦慮情緒形成反差。



駕車4個多小時到機場接兒子的拉臘州居民杜利馬爾收到兒子發來的信息後，終於放下心來。杜利馬爾的兒子從墨西哥經巴拿馬飛回委內瑞拉。“謝天謝地，他從巴拿馬起飛了。”杜利馬爾說。這趟航班比原定起飛時間延遲了3個多小時。



杜利馬爾的妹妹科麗娜陪哥哥一起來接機。科麗娜對記者說，他們在西班牙的家人向委內瑞拉親戚空寄了一些聖誕禮物，但近期貨運航班紛紛取消，“恐怕聖誕節前收不到禮物了”。



邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場大屏上，當天的國際航班只剩下大約10個，執飛航司多為委內瑞拉的航空公司。大屏上顯示的外國航司衹有巴拿馬航空及其子公司。