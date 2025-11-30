古巴外長：譴責美國“關閉委內瑞拉領空”言論

中評社香港11月30日電／古巴外長布魯諾·羅德里格斯29日在社交媒體X上發文，強烈譴責美國政府宣佈所謂“關閉委內瑞拉領空”的言論，稱美方此舉嚴重威脅國際法權威，是旨在顛覆委內瑞拉合法政府的“侵略行為”。



羅德里格斯說，任何國家都無權行使關閉他國領空的權力，美方這一決定將給拉丁美洲和加勒比地區的和平、安全與穩定帶來“無法估量和不可預測的後果”。



新華社報導，羅德里格斯還譴責美國在加勒比地區、特別是針對委內瑞拉領空持續進行的電磁干擾。他說，這種干擾源於美國在該地區進攻性、超常規的軍事部署，意圖“通過武力推翻這個美洲兄弟國家的合法政府”。



當天早些時候，美國總統特朗普在社交媒體發文稱，委內瑞拉上空及周邊空域“被視為全面關閉”。



美國聯邦航空局此前向多家重要航空公司發出警告稱，鋻於“安全局勢惡化”以及“委境內和周邊軍事活動加強”，任何民航客機飛越委領空都會“面臨危險境況”，各航司需“謹慎行事”。委內瑞拉政府26日晚發佈公報，宣佈正式撤銷6家外國航空公司的運營特許權，理由是這些公司配合美國對委行動，單方面停飛航線。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的“販毒船”，造成80餘人死亡。美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。特朗普27日稱，美國可能“很快”採取行動，通過陸路打擊委內瑞拉“毒販”。