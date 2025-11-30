【
莫文蔚取消演唱會 自動退票款項原路退回賬戶
2025-11-30 14:11:57
中評社香港11月30日電／歌手莫文蔚在社交網站宣布，取消原定在下月20日於啟德主場館舉行的演唱會。
香港電台報導，貼文表示，鑑於大埔發生嚴重火災事故，整個香港的氣氛沉重，令人十分哀傷，理解此刻每個人的心情均受到影響，實難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出，懷著沉痛的心情宣布取消舉行演唱會。
主辦單位對取消演出深感遺憾，感謝所有樂迷的理解與支持，希望把更多的關注留給受災市民和救援一線。各售票平台將自行啟動退票程序，用戶毋須申請退款或進行任何操作，款項將原路退回至賬戶。
