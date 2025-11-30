解放軍報：日方含糊其詞無法蒙混過關

中評社北京11月30日電／解放軍報發表評論文章指出，連日來，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方連續嚴正表態、嚴詞警告，日本國內和國際社會有識之士紛紛提出告誡和批評。在各方壓力之下，日方雖然口頭上表示“立場未變”，卻對具體內容語焉不詳；雖然擺出“願意對話”“試圖溝通”的姿態，卻絕口不提收回錯誤言論。在事實真相與國際正義面前，這種試圖含糊其詞蒙混過關的伎倆顯得尤為拙劣，只會使日本當局越線挑釁、挑戰戰後國際秩序、復活軍國主義的野心暴露無遺，只會遭到中國和國際社會的堅決阻擊。



輕描淡寫所謂涉台“立場未變”“不再提及”行不通。“日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”，《中日聯合聲明》“是兩國間和平友好關係的基礎，聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守”，日方承諾“繼續遵守日本在中日聯合聲明中表明的關於台灣問題的立場，重申中國衹有一個”……日本政府在中日四個政治文件中就台灣問題作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守。然而，高市上台不久，就狂妄叫囂可能武力介入台海局勢，公然侵害中國核心利益、嚴重傷害中國人民感情。如果日方在台灣問題上的立場沒有改變，就應誠實、準確、完整地講清其所謂“一貫立場”，坦坦蕩蕩公開承認台灣問題純屬中國內政，而不是像現在這樣輕描淡寫一筆帶過，只提概念迴避實質，妄圖蒙混過關；或者以一句輕飄飄的“不再提及”淡化搪塞掩蓋高市早苗的嚴重錯誤言論。這種掩耳盜鈴、自說自話的做法，中方絕不接受。日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上，而不是倒打一耙要求中方“保持克制”，給中方正當反制貼上“反應過度”標簽。



拿“存亡危機”當借口重走軍國主義老路行不通。歷史告訴人們，日本發動侵略戰爭，往往始於對“危機”的刻意製造和對“生存空間”的無限誇大。無論是1931年發動九一八事變，還是1941年偷襲珍珠港，日本軍國主義一再將侵略包裝成“打破絕境”，狂妄地單方面定性“存亡危機事態”，試圖將日本的安全防衛邊界強行劃到他國領土。如今，高市如法炮製，將“台灣有事”與“存亡危機事態”相掛鈎，本質上也是一場有預謀的“為了修憲而製造危機的政治縱火”，是在推動“預言的自我實現”。需要指出的是，台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。日本方面應該牢記：台灣是否有事，根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事！

