駐日本大使：堅決維護一中原則和戰後國際秩序

中評社北京11月30日電／中國駐日本大使吳江浩在人民日報發表題為“堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序”的文章指出，80年前，中國人民抗日戰爭取得偉大勝利，日本簽署投降書，正式接受《開羅宣言》《波茨坦公告》等規定台灣歸還中國的國際法律文件，遭受日本殖民統治半個世紀的台灣重歸祖國懷抱，歷史正義終得昭彰。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。



台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。恪守一個中國原則，是日本必須嚴格履行的政治承諾和不容推卸的國際法義務。在1972年《中日聯合聲明》中，日本國政府明確承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場，並表示“堅持遵循波茨坦公告第八條的立場”。1978年，中日簽訂《和平友好條約》，明確指出《中日聯合聲明》“是兩國間和平友好關係的基礎，聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守”，為中日關係確立了法律規範。此後的中日政治文件均重申了這一系列重大原則，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須遵守。



台灣問題是中國內政，一個中國原則是得到聯合國大會第2758號決議權威確認的國際普遍共識。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容他人置喙。沒有任何國家會容忍他國領導人粗暴干涉本國內政，沒有任何國家會容忍他國領導人對本國發出武力威脅。今天的中國早已不是當年的中國，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力堅如磐石、不可阻擋。妄圖走歷史的回頭路，武力介入台海，將台灣從中國分裂出去，必將遭到迎頭痛擊。



中日關係的穩定發展，只能建立在牢固的政治基礎之上。日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆。日方當前唯一正確做法，就是恪守自身數十年來反復作出的政治承諾，停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。任何詭辯狡辯的言辭，都是自欺欺人。任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞。任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。