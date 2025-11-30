神舟二十一號乘組開展首次全系統壓力應急演練

中評社北京11月30日電／據央視新聞：上周，神舟二十一號乘組航天員張陸、武飛、張洪章按計劃有序推進各項在軌工作，開展了多項空間科學實（試）驗及首次全系統壓力應急演練，完成了常態化設備檢查維護等工作。



國家太空實驗室內多項在軌實（試）驗穩步推進



航天員使用筆記本電腦，開展了微重力直覺物理行為實驗，獲取相關行為數據，探索長期空間飛行對直覺物理表征的影響和恢復機制。



利用太空拉曼光譜儀，對尿液樣本中的代謝組分進行檢測，所采集信息將用於進一步修正和完善相關特徵代謝物指標體系和評判準則。此外，乘組完成了航天醫學實驗領域新上軟件安裝工作。



在微重力物理科學領域，乘組按計劃完成了兩相系統實驗櫃高速圖像存儲器更換、實驗模塊拆裝等工作。



此外，根據實驗安排，乘組對無容器櫃實驗腔體內樣品進行了清理及更換，並開展軸心機構電極維護、視窗蓋鏡片清潔等工作。



全系統壓力應急演練



上周，神二十一乘組在軌首次全系統壓力應急演練按計劃開展。演練主要模擬空間站面臨內部失壓情況時，乘組進行緊急處置的全流程，鞏固並進一步提升航天員應急處置能力以及天地協同配合能力。



設備維護、站務管理與健康保障同步進行



在設備檢查維護方面，乘組開展了低溫存儲裝置及-80℃空間冰箱巡視、環控氣瓶壓力檢查、再生生保系統設備維護等工作。



在站務管理方面，乘組開展了物資整理、艙內環境清潔等工作，持續守護太空家園的乾淨整潔。



此外，乘組進行了無創心功能檢查等多項醫學檢查，獲取相關數據供地面科研人員密切掌握3名航天員的在軌健康狀況。