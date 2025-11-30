11月份中國製造業採購經理指數為49.2%

中評社北京11月30日電／2025年11月30日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。



11月份，製造業採購經理指數為49.2%，比上月上升0.2個百分點；非製造業商務活動指數為49.5%，比上月下降0.6個百分點；綜合PMI產出指數為49.7%，比上月下降0.3個百分點，我國經濟景氣水平總體平穩。



一、製造業採購經理指數小幅回升



11月份，製造業PMI升至49.2%，景氣水平有所改善。



（一）產需兩端有所改善。生產指數和新訂單指數分別為50.0%和49.2%，比上月上升0.3個和0.4個百分點，其中生產指數升至臨界點，製造業產需兩端均有改善。從行業看，農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需兩端較為活躍；石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品等行業兩個指數均低於臨界點，景氣水平偏低。



（二）小型企業PMI明顯回升。大型企業PMI為49.3%，比上月下降0.6個百分點，景氣水平回落；中型企業PMI為48.9%，比上月上升0.2個百分點，景氣度有所改善；小型企業PMI為49.1%，比上月上升2.0個百分點，為近6個月高點，景氣水平顯著回升。



（三）高技術製造業保持擴張。高技術製造業PMI為50.1%，連續10個月位於臨界點以上，相關行業繼續保持增長。裝備製造業和消費品行業PMI分別為49.8%和49.4%，比上月下降0.4個和0.7個百分點。高耗能行業PMI為48.4%，比上月上升1.1個百分點，景氣水平低位回升。



（四）市場預期穩中有升。生產經營活動預期指數為53.1%，比上月上升0.3個百分點，製造業企業對近期市場發展信心有所增強。從行業看，有色金屬冶煉及壓延加工、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於57.0%以上較高景氣區間，相關企業對行業發展更為樂觀。

