“全面關閉”委內瑞拉空域，美國要動武？

中評社北京11月30日電／美國總統特朗普29日在社交媒體發文說，委內瑞拉上空及周邊空域“被視為全面關閉”。在美國以“緝毒”為由在委內瑞拉附近加勒比海域大兵壓境之際，特朗普這一表態立即引起高度關注。這是美軍行動升級的信號嗎？造成何種影響？各方有何反應？



美軍行動會升級嗎



新華社報導，特朗普29日一早在“真實社交”平台上發文寫道：“致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子：請將委內瑞拉上空及其周邊空域視為全面關閉。”就在兩天前，特朗普發表視頻講話稱，美軍已阻止委內瑞拉大約85%的海上“毒品走私”，接下來“我們將開始在陸地上阻止它們”，而且陸路行動相對容易，“這一行動很快就會開始”。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署了包括美軍最大航母“傑拉爾德·R·福特”號在內的多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的“販毒船”，造成80餘人死亡。特朗普的帖文和正聚集在加勒比海域的美軍軍艦讓人感覺“風雨欲來”。



有媒體援引國際問題專家的話報導說，特朗普的言論類似于禁飛區的概念，而禁飛區通常是更大規模軍事行動的前奏。據《紐約時報》報導，美國軍方已針對委內瑞拉制定了一系列打擊目標選項，包括委內瑞拉軍隊和石油設施等。



另有報導說，這也可能是特朗普在為與委內瑞拉總統馬杜羅未來可能舉行的談判爭取籌碼。不過，雙方的對話空間並不大，因為“特朗普的溝通方式更像是在強加自己的意志”。“雙方確實有一些對話，但其目的在於讓馬杜羅下台，因此幾乎沒有真正談判的空間。”

