2025上海馬拉松科斯蓋刷新賽會女子紀錄

中評社香港11月30日電／和煦的陽光灑在黃浦江兩岸，30日一早，2萬多名跑者迎著晨光出發——2025上海馬拉松如約而至。



今年的“上馬”吸引了約2.3萬名跑者參與。來自埃塞俄比亞的米爾克薩·門格沙以2小時06分25秒獲得男子組冠軍，來自肯尼亞的布裡吉德·科斯蓋以2小時16分36秒獲得女子組第一名，刷新賽會紀錄。此外，羅興傳和田雅娟分別獲得競速輪椅項目男子組和女子組冠軍。



新華社報導，科斯蓋賽後表示，不管是天氣還是賽道，整體感覺都非常好，感謝在賽道旁為選手加油的每一個人，“這是我第一次來中國，希望以後還能有機會來比賽”。



“‘上馬’作為大滿貫候選賽事，今年競速輪椅項目也吸引了國際選手加入，讓比賽充滿了激情。”羅興傳說，今年取得令人滿意的成績，既是長期訓練的結果，也受益於現場火熱的氛圍。



中國籍選手方面，豐配友以2小時08分36秒的成績獲得男子組第一名，女子組第一名由張德順奪得。



豐配友在接受採訪時表示，全運會剛結束不久便取得這一成績，他對自己的表現感到滿意。“‘上馬’的賽道相對平緩開闊，有大量國際精英同台競技，也有利於現場發揮。”



本屆賽事致力於推廣跑步禮儀與馬拉松文化。組委會通過多渠道、多形式鼓勵跑者“跑出風度、賽出溫度”。同時，今年“上馬”國際旅遊跑者項目升級擴容，項目為全球跑者制定了專屬的上海旅遊消費方案，進一步開拓“體育促消費”的業務模式，吸引了來自美國、韓國等20多個國家和地區的跑者參與。