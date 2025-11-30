中評社香港11月30日電／阿根廷國家科學與技術研究理事會日前宣布的一項研究成果表明，水域是巴塔哥尼亞區域古人類的重要遷徙路徑。該成果不僅有助於瞭解古人類在巴塔哥尼亞區域的活動模式，還能推動建立更複雜模型並運用於更多的考古研究場景。



阿根廷國家科學與技術研究理事會說，研究團隊採用了最小成本路徑分析方法。他們與使用皮劃艇的當地航海者合作，結合多種方式構建了納韋爾瓦皮國家公園所有考古遺址的地理參考數據庫，最終基於這些信息計算出相關遺址之間最有效的路線，即從一個地方到另一個地方所需時間和精力最少的路徑。



新華社報導，研究結果顯示，水上運輸是古人類在巴塔哥尼亞地區生活和擴展社會網絡的重要因素，且古人類的遷徙路徑與現代探險家和遊客選擇的路徑間存在很大相似性。



該研究成果已發表在英國學術期刊《考古學雜誌》上。研究負責人費德里科·斯卡爾塔希尼說，傳統的研究方法重視陸地，但人類的遷徙方式與周邊環境密切相關，因此有必要建立一個模型，整合該地區所有可能存在的遷徙路徑。



巴塔哥尼亞位於南美大陸最南端，西接安第斯山脈，東臨大西洋，自然地理環境十分獨特。因其地理上的封閉性以及作為通往南極大陸重要跳板的特殊地位，被形象地比喻為“世界的盡頭”。