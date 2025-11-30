澤連斯基親信辭職　會否影響烏美談判？

中評社北京11月30日電／烏克蘭總統澤連斯基11月29日在社交媒體發文說，烏克蘭談判代表團新任團長烏梅羅夫已率團啟程前往美國，與美方進行新一輪“和平計劃”談判。此前一天，原代表團團長、烏總統辦公室主任葉爾馬克突遭反腐搜查。葉爾馬克隨後遞交辭呈，澤連斯基簽署命令解除其職務。葉爾馬克是誰？為何辭職？對烏美談判有何影響？



葉爾馬克是誰



新華社報導，現年54歲的葉爾馬克是澤連斯基參選總統前後重要的“經理人”和密友，是澤連斯基政府的關鍵人物。2020年2月，葉爾馬克出任烏克蘭總統辦公室主任，他長期陪同、代表澤連斯基出席高級別談判，如俄烏換囚、烏美溝通等。近期烏克蘭與美國關於俄烏“和平計劃”的談判中，葉爾馬克擔任烏方代表團團長，並說服美方同意對28點新計劃作大幅修改。



在領土問題上，葉爾馬克“紅線”立場鮮明，曾在接受意大利媒體專訪時表示，“烏方不打算就被佔領土問題舉行公投以及修改憲法”。



28日，烏克蘭國家反腐敗局與烏反腐敗專門檢察官辦公室搜查葉爾馬克住所。葉爾馬克隨後遞交辭呈，澤連斯基當天簽署命令解除其職務。



根據烏總統網站29日發佈的總統令，烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫被澤連斯基任命為新任談判代表團團長，代替前團長葉爾馬克。

