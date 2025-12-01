且十：賴清德在為2028連任做準備

賴清德的算盤打得拍拍響，這也正是內心對2028連任焦慮的體現。 中評社香港12月1日電（作者 且十）這幾天賴清德動作連連，先是在華盛頓郵報以所謂的“台灣總統”發表“我將提高防務支出以捍衛我們的民主”的文章，宣稱要編列400億美元的“國防特別預算”，並表示明年台灣的防務預算將達到GDP的3.3%，到2030年達到5%。接著在島內召開安全會議，指出大陸將在“2027武統台灣”，台灣要做好兩個方面的準備，而後賴清德又在多個場合宣揚增加防務預算的重要性，呼籲在野黨要通過高達1.25兆新台幣的“特別預算”。



賴清德的連串動作既渲染了大陸“武統”已經是迫在眉睫的威脅，塑造了“大陸威脅一一增加預算”緊迫敘事，又形成了以是否同意增加防務預算為分界的“愛台”標準，即“愛台保台一一增加軍費”，反之，就是出賣台灣，就是“中共同路人”。



賴清德的做法符合綠營一貫的敘事風格，先找一個標的，用簡單直白的口號進行連接，如同蔡英文2019年的“今日香港、明日台灣”，毫無由來地把香港與台灣聯繫起來，最後把國民黨打得滿地找牙。現在，賴清德面臨的困境比2019年的蔡英文只多不少，甚至，賴清德上台以來與台灣社會都沒有“密月期〞，賴清德當然要把2028的戰場設定好，以大陸“2027武統台灣”為由，既可兼顧2026“九合一”選舉，又能把握2028選戰主軸，把增加防務預算作為“愛台保台”標準，不僅與2019年蔡英文有異曲同工之妙，更具一箭多雕之效。



一是討好特朗普。賴清德上任以來，對美聯繫管道不暢、協調無門，甚至傳說8月份“過境”美國計劃也被特朗普否決。所以，美國“疑賴”一直是賴清德的心病。加上特朗普第二個任期以來也執行了一條掏空台灣的策略，從強迫台積電赴美投資到要求晶片產業“五五分”、從對等關稅高於日韓還疊加到要求對美投資4000億美元，“疑美論”在台灣社會口口相傳。“疑賴論”疊加“疑美論”直刨賴清德2028連任之路。賴清德投書華郵就是公開給特朗普獻上“投名狀”，你不是要台灣提高防務費嗎，我計劃列得明明白白，為了達到標準，我還用“特別預算”來彌補，這些錢就是為軍購準備的。為了討好特朗普，賴清德在文中兩次引用特朗普的“有實力才能有和平”，還把特朗普比作特朗普喜歡的里根總統。就是求著特朗普給賴清德一個關愛的眼神，用“台美關係堅如磐石”去鋪墊賴清德的連任之路。

