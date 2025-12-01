快評：上海是兩岸融合發展的文化試驗田

中評社快評/復旦大學社會發展與公共政策學院博士生蔡孟軒在《中國評論》月刊11月號發表專文《上海熱：台灣民眾的上海想象與體驗》。作者聚焦上海文化對台灣人的吸引力，以“上海熱”現象為切入點，從四個維度剖析其成因及影響，認為“上海熱”現象彰顯了上海在兩岸融合發展進程中的關鍵作用，反映出相當一部分台灣人對上海的情感與向往。



上海在台灣民眾心中，早已超越地理概念，成為一個承載歷史記憶與未來憧憬的符號。從張愛玲筆下的“常德公寓”到《繁花》中的黃河路，從1949年遷台群體帶去的海派生活方式到當代台青的創業熱土，上海以其獨特的文化磁場，在兩岸之間構築了一座無形的橋樑。



這座橋樑的基石深植於歷史血脈。當年遷台人士將上海的商業模式與生活美學移植台北，形成深刻的“上海情結”。



當代“上海熱”更在經濟與流行文化中迸發新活力。上海成為台灣技術移民與創業者的首選“職業城市”，其國際化平台吸引無數台生西進求學。一部《繁花》在台掀起旋風，胡歌訪台一句“我們不分彼此”的親切感，讓劇中的排骨年糕與國際飯店蝴蝶酥成為台灣旅客的必訪地標。社交媒體如小紅書更成為台灣年輕世代探索上海的嚮導，甚至連親綠網紅鍾明軒親歷上海後，亦不禁感嘆繁華真實，並公開認同“中華民族”的血脈連結。



上海之所以成為兩岸融合的關鍵樞紐，在於它既是歷史記憶的保存者，又是現代魅力的輻射源。它不迴避差異，卻在差異中提煉出“擇性的親近”—這正是融合最堅實的基礎。當台北的“品味”與上海的“腔調”相互輝映，當雙城論壇的對話持續不斷，上海模式證明：文化認同與經濟互利，實為兩岸民心所向的融合雙翼。



上海以其包容與活力，為兩岸融合提供了一個溫暖而充滿希望的樣本——證明血脈相連的同胞，終能在共同珍視的文化圖景中，找到心靈契合的未來之路。