國家發改委部署促進民營經濟發展壯大

中評社北京12月1日電／據新華社報導，民營經濟是高質量發展的重要基礎。記者從日前在長沙召開的全國促進民營經濟發展壯大現場會上獲悉，國家發展改革委將進一步拓寬市場准入空間，強化要素支持保障，加快組建國家創業投資引導基金，切實增強民營企業獲得感。



“十四五”以來，我國民營經濟整體運行穩中提質。民營企業不斷轉變發展方式、調整產業結構、轉換增長動力，推動各行各業發展活力持續迸發，民間投資展現出“向實”“向新”的特點。“十四五”期間製造業、高技術產業民間投資年均增速均超過10%。



為穩定民營企業家預期、提振發展信心，國家發展改革委目前已建立起包含法治保障、四級聯動溝通機制、數字化服務平台和閉環管理體系的常態化服務體系。



國家發展改革委負責人表示，要深刻領會“十五五”時期推動民營經濟高質量發展的內在要求，鼓勵支持引導廣大民營企業把握新一輪科技革命和產業變革、超大規模國內市場、城鄉區域協調發展等民間投資發展機遇，進一步拓寬市場准入空間、強化要素支撐保障、加強合法權益保護，持續激發民間投資動力活力，全力推進民間投資高質量發展。



全國促進民營經濟發展壯大現場會11月27日至28日在湖南省長沙市舉行。本次現場會集中展示了覆蓋生產製造、交通物流、能源環保、農業水利等領域的200餘個重點項目，面向民間資本開放參與。