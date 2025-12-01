國際人才嘉年華：求職者有望提升企業競爭力

現場設有簡歷免費修改服務區、AI簡歷匹配專區等。（圖源：大公報） 中評社北京12月1日電／據大公報報導，此次國際人才嘉年華現場設有簡歷免費修改服務區、AI簡歷匹配專區、簡歷打印專區等，幫助求職者精準對接心儀企業。多間參展企業受訪表示，本次嘉年華收穫簡歷頗豐，且大多求職者畢業於香港及海外名校，對企業提升競爭力大有益處。



甫康藥業人力資源部負責人李金苗介紹，兩日參展收到約50份簡歷，“收穫不錯”。公司需要醫學、研發等不同方向的人才，收到香港大學、倫敦帝國理工學院等學校背景的優秀候選人。李金苗舉例，公司專注腫瘤藥物研發，新藥的不良反應、劑量、注意事項等都需要醫學專家給出專業方案，公司亟需一位兼具臨床經驗、提供方案等能力的人才。她表示，在周日在會場遇到一位背景十分契合的人選，其在北大醫學院本碩連讀，目前在澳門大學攻讀博士，希望在之後的洽談中有所進展。



湖北聯投負責人李娜透露，共收到約60份簡歷，公司希望重點引進高學歷和交叉學科背景的人才。她憶述，招聘過程中，有一位具有工程建設和經濟學復合背景的候選人，對企業發展充滿興趣，十分符合企業向新興產業轉型的需求。



亦有企業希望借助香港開發海外市場。虹科電子展位負責人Vivi表示，兩日大約收集了50、60份簡歷。公司總部位於廣州，在香港亦設有分公司。公司傾向於根據職位需求和候選人的背景進行選擇，部分職位例如商務發展（BD）就十分看重香港本地人才，因需深入瞭解香港的市場運作。