歷來最多　311校參與大灣區港校教育展

教育展吸引大批家長來港參觀。（圖源：大公報） 中評社北京12月1日電／據大公報報導，第三屆“（大灣區）香港學校教育展”，昨日於香港亞洲國際博覽館閉幕。今年教育展場館由兩個增加至三個，報名參展學校有311間，數目歷年最多，並有9個辦學團體參展，反映教育展覽獲辦學團體認同。



每年“（大灣區）香港學校教育展”均吸引大批內地家長來港參觀，今年亦不例外。是次教育展由四大學校議會（香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會、香港資助小學校長會）主辦。本次展覽舉辦多種教育專題講座，主題包括人工智能（AI）、本港學校的辦學特色、升學階梯、香港國際化教育，以及本港多元化的大專課程等。



此外，粵港澳大灣區體育與發展聯盟，與香港教育展籌委會今年首次主辦“粵港澳大灣區高中生五人籃球邀請賽（香港站）”，比賽早前亦已完成。賽事邀請粵港澳在內的11個大灣區城市，派出男、女子高中各一隊，而香港作為主場，則男、女子各派兩隊，合共24隊參加比賽。男子組由東莞市光明中學奪得冠軍，珠海市第三中學獲亞軍，雙季軍則是惠州市博羅縣華僑中學和江門市廣雅中學。女子組方面，則由深圳市第二實驗學校奪得冠軍，亞軍是東莞市光明中學，季軍分別是香港的協恩中學和肇慶市廣寧縣廣寧第一中學。