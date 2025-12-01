黃偉綸：宏福苑是否重建 不排除任何可能性

中評社北京12月1日電／據大公報報導，房屋局獨立審查組聯同房屋署昨日完成宏福苑六座大廈的初步勘察，暫時評估所有大廈的整體結構沒有即時危險，但有少量單位損毀較嚴重，局方已聯絡緊急維修承建商進行鞏固工程。財政司副司長黃偉綸表示，宏志閣未受火災波及，若大廈水電及電梯等運作正常，希望能讓居民盡快返回單位。



房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉昨日會見傳媒時表示，房屋局獨立審查組聯同房屋署已經動員超過100個專業人員，對宏福苑的宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣及宏志閣、涉及1500戶進行了初步檢查。宏新閣和宏昌閣的視察工作亦已同步展開。目前的勘察工作主要是為警方及消防人員提供條件，使其能夠即時進行搜證工作，及開展相關的後續行動。署方會同步進行第二階段勘察，包括檢查石屎芯及評估目前建築物的結構安全性。



盡快安排未受波及居民回家



財政司副司長黃偉綸昨日出席一個電台節目時，被問到宏福苑會否有重建計劃，他表示，現階段言之尚早，不排除任何計劃的可能性，但外界不宜揣測。他說，“我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助。宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住，其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。”