屋宇署加速行動　已巡查逾三百私樓工程

富澤花園的富嘉閣，仍鋪設白色圍網（圖源：大公報） 中評社北京12月1日電／據大公報報導，政府全力調查正進行外牆大維修、並有搭建棚架與棚網的工程，繼屋宇署日前發現兩幢樓宇以塑膠板遮封窗戶、並勒令其停工後，房屋局昨日公布，轄下獨立審查組在特別巡查行動中發現，深水埗怡閣苑維修工程以塑膠板遮封窗戶，局方已即時要求承建商移除，下命停工，及考慮檢控。勞工處正在進行的特別執法行動，截至昨日已提出兩宗檢控。



大公報記者昨日走訪被屋宇署下令停工的兩個維修工程項目，其中位於北角的富澤花園維修工程，現場所見塑膠板已被拆卸，有居民建議政府應加強工地用料規管；在中環的一幢大廈則仍被棚網圍封，不少人在大廈旁邊的巷道內吸煙。\大公報記者 易曉彤、肖泓宇



怡閣苑塑膠板封窗 或被檢控



房屋局昨日表示，轄下的獨立審查組在特別巡查行動中發現，深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求項目註冊承建商移除塑料膠板，並會咨詢法律意見考慮作出檢控。為審慎起見，審查組亦命令該項目暫時停止工程，並已要求該承建商為項目進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信其具備有效的安全管理系統，才會考慮讓承建商恢復進行工程。



屋宇署繼續進行特別巡查行動，截至昨日已巡查319幢正在進行外牆維修的樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗，署方暫未再發現有發泡膠或塑膠板遮封窗戶的樓宇。



屋宇署日前巡查發現兩個工程有以塑膠板遮封窗戶，一項工程位於炮台山的富澤花園，該項目的註冊承建商為源發建築工程有限公司，宏福苑大維修工程承建商“宏業建築工程有限公司”以項目經理身份參與；另一項是中環中旅大廈的樓宇維修工程，該項目的註冊承建商是富林工程營造有限公司。



大公報記者昨日下午到富澤花園，屋苑有五座住宅樓宇，其中的富嘉閣外牆四面的天井位置搭有棚架，並鋪設有白色圍網，目測沒有塑膠板或發泡膠封窗。

