財政司：兩千過渡房屋單位免租安置火災災民

黃偉綸與麥美娟等官員昨日到位於元朗的青年宿舍“保良局李兆基青年綠洲”探訪獲安排暫住的居民。（圖源：大公報） 中評社北京12月1日電／據大公報報導，大埔宏福苑五級大火導致逾千家庭痛失家園，政府全力支援受影響居民，全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，隨時準備接收受影響居民。截至昨日上午，已有約1827名受火災影響的居民，獲安排免租入住房屋局的過渡性房屋、房屋協會安置屋邨單位，以及由民政及青年事務局協調的青年宿舍、營舍或酒店房間。



大埔宏福苑火災“應急住宿安排工作組”組長、財政司副司長黃偉綸表示，政府目前已覓得2000個過渡性房屋單位，受影響的宏福苑居民可以長期免費入住，呼籲居民不用遲疑。



黃偉綸表示，截至昨日上午，已有約1827名受大埔火災影響的居民獲安排入住房屋局的過渡性房屋和房協的單位，以及由民政及青年事務局協調的青年宿舍、營舍或酒店房間。另有約40人仍然在大埔的兩個庇護中心留宿。



青年宿舍酒店等亦免費



黃偉綸指出，政府及各界繼續努力跟進支援大埔火災居民的工作。在民政及青年事務局的努力下，不同企業和志願機構為居民提供超過1000個單位，主要在青年宿舍和酒店內，可作即時緩衝之用，讓受影響居民留宿起碼一至兩個星期，一切住宿費用全免。



至於後續安排，黃偉綸稱，以過渡性房屋及房協的單位為主，現時已由最初公布合共1800個單位，增至2000個單位。大埔區的過渡性房屋單位較受歡迎，運輸署已增加交通班次。部分居民入住元朗等位置較遠的過渡性房屋單位，可聯絡社工為子女安排轉校，若有經濟困難，政府亦會盡量協助。他呼籲居民不用遲疑，可致電3611 8482，向房屋局過渡屋專責小組查詢不同項目的入住情況；或致電182183聯絡社工。



房屋局局長何永賢表示，居民可在過渡性房屋長期安頓，社會各界有捐贈物資到過渡性房屋供使用，社工會協助居民盡快安頓。過渡性房屋並已修改規定，允許寵物入住。

