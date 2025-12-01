旅美中醫王學治——行於醫途　守於本心

王學治在美國出診、教學。（受訪者供圖） 中評社北京12月1日電／據人民日報海外版報導，從祖輩的禦醫傳承，到海外推動中醫合法化，再到以武術與書畫融匯文化之道，王學治的經歷始終圍繞著“醫”展開。在美數十年來，他將醫者仁心、技藝與文化精神帶向世界，也讓這門古老學問煥發新的光彩。



傳承篤行



王學治出生於一個中醫世家，醫書與藥氣幾乎填滿了他的童年。孩提時代，他常背著藥箱隨父親行走鄉間，也在不知不覺間種下對中醫的熱愛。



“父親是我的第一位引路人。”王學治回憶道，“小時候，父親常在配藥時誦讀《黃帝內經》，我就在一旁看著，漸漸被那種韵律和氣度吸引。”六七歲時，他已開始跟診，13歲便用針灸治愈親屬的高血壓。那些年隨父看病、記方、識藥的經歷，連同父親的言傳身教，一點一滴地塑造了他對“醫者仁心”的最初理解。



在中醫的學習中，背誦經典、熟識藥性是入門的必修課。少年時期，王學治便開始誦讀《黃帝內經》《藥性賦》等古籍。“《神農本草經》是我最早背下的書，當時像念經一樣，不求甚解。”他說，“但後來在學習和臨床實踐中，我漸漸體會到那些文字背後的智慧，才真正感受到中醫的博大精深。”那種從死記硬背到融會貫通的過程，成為他成長道路上最堅實的基礎。



後來，王學治進入北京同仁堂總部藥檢科工作，並加入由中國醫學科學院藥用植物研究所、北京市藥檢所和北京同仁堂共同組建的北京市藥材考察隊，深入北京及周邊山區進行藥材資源考察。



“我們走遍了平穀、順義、懷柔、密雲，甚至到河北興隆。”王學治回憶，“我跟隨植物學專家到野外考察，認識了很多生藥材，也學會了辨識原植物。看到一株草藥，幾乎能立刻判斷其功效。”山野為師、草木為友，這段經歷讓他對中藥的認識從書本走向大地。



多年積累，讓王學治的學識愈發扎實。北京中醫藥大學招收中醫藥首屆研究生時，他毫不猶豫報考，並被順利錄取。讀研期間，他參與編撰《北京中藥志》等專業書籍。當時，同仁堂計劃出版醫藥著作，王學治得知後主動分擔任務、共同解決問題。