冷資源生出熱產業　浙江打造冰雪經濟新高地

遊客在湖州安吉雲上草原滑雪場滑雪。（雲上草原供圖） 中評社北京12月1日電／據人民日報海外版報導，穿戴雪具、腳踩雪板，從雪坡上飛馳而下……時值冬日，地處南方的之江大地，“冰雪熱”持續升溫。



從冰雪運動的風生水起，到運動裝備購銷兩旺，再到冰雪旅遊動能奔湧……儘管缺乏天然的冰雪資源，冰雪經濟卻正成為浙江冬日消費市場的新引擎。近日，記者深入實地探訪，看冰雪浪潮如何在“浙”裡升溫。



從“一季火”走向“四季熱”



周末，湖州長興的太湖龍之夢樂園冰雪世界裡游人如織。滑雪、坐雪圈、打雪仗……2萬餘平方米的室內滑雪場裡，遊客們玩得不亦樂乎。另一頭，滑雪教練張時雨正指導著一群小朋友。



“我們園區日常有近30個教練，冬季高峰期將近80人，可還是不夠用。”張時雨說，雪場上午9時30分開園，晚上10時30分閉園，旺季最高峰日接待遊客量超過1萬人次，“有時忙得連午飯都顧不上吃”。



缺乏天然冰雪資源的浙江，室內滑雪場是主流的冰雪運動場地。記者看到，冰雪世界分為滑雪區、冰雪小鎮和冰雕三部分。不少遊客在滑雪之餘，選擇去小鎮嘗美食、在冰雕區拍照打卡。



“考慮到時間和費用，家門口是不少人‘過雪癮’的首選。”太湖龍之夢的工作人員說，本地及周邊城市親子家庭是消費主力，隨著冬季旅遊旺季的到來，遊客數量將進一步增長。



數據顯示，浙江現有經營性冰雪運動場所26家，其中滑雪場18家（含8家室內），數量居南方省份前列。



在湖州安吉，雲上草原滑雪場正緊鑼密鼓進行場地維護和設施檢修，預計將於12月中旬開放。作為華東地區規模最大、設施最完善的戶外高山滑雪場，僅今年元旦當天，這裡的客流量便超過4000人次。



這座總面積近40萬平方米的滑雪場，於2019年正式投入運營，雪道總長3.8公里，可同時容納1.5萬人滑雪。由於地處山區，滑雪的同時還能欣賞到絕美的霧凇、山霧和雲海，因此被網友譽為“南方的阿勒泰”。