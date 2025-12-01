2026國考舉行　放寬年齡並注重傾斜基層

中評社北京12月1日電／據新華網報導，11月30日，中央機關及其直屬機構2026年度考試錄用公務員公共科目筆試舉行。這是“年齡條件適當放寬調整”後舉行的首次“國考”，283.1萬人參加考試，參考人數與錄用計劃數之比約為74：1。



根據2026年度“國考”招考公告，報考者年齡一般為18周歲以上、38周歲以下，對於2026年應屆碩士、博士研究生，放寬到43周歲以下。記者瞭解到，不僅是“國考”，今年以來全國多地公務員招錄和事業單位招聘都放寬了年齡限制。這既符合當前經濟社會發展和人口年齡結構變化趨勢，也將進一步優化公務員隊伍的年齡結構，為更多企業吸納人才提供示範意義，營造更加包容開放公平的就業環境。



一方面是“放寬年齡”，另一方面是“傾斜基層”。



據介紹，2026年度“國考”招錄中，有2.8萬餘個計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構，3000餘個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵。



對艱苦邊遠地區基層職位繼續給予一定傾斜政策。據瞭解，中央機關設在艱苦邊遠地區的縣（區）級及以下直屬機構職位，可以單獨或者綜合採取調整學歷、專業、工作年限和經歷條件以及單獨劃定筆試合格分數線等措施，適當降低進入門檻，同時從中拿出一定數量職位面向當地戶籍或者在當地長期生活、工作的人員招考，進一步釋放大抓基層的鮮明信號。



國家公務員局網站此前發布的數據顯示，2026年度共有371.8萬人通過了用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為98：1。



據介紹，“國考”公共科目筆試是公務員錄用工作的重要環節，突出公務員的政治標準和政治屬性，注重能力導向，實行分類分級，突出人事相宜，根據不同職位類別、不同層級機關的特點分別設置，以提高測評的科學性精準性。