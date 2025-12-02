美國民眾對派兵保台依然謹慎猶疑

北京大閱兵展示的YJ-21等高超音速反艦彈道導彈被認為意在懾止美海軍對台海事態的軍事干預 中評資料相 中評社華盛頓12月1日電（記者 余東暉）儘管在美中戰略競爭愈演愈烈的大背景之下，美國公眾挺台意願近年來有所加強，但最近一系列調查發現，美國公眾對於美軍直接出兵保衛台灣，態度依然非常謹慎和猶疑。對於美國軍事干預的手段，公眾意見存在明顯分歧。



芝加哥全球事務委員會最新的一個研究報告指出，雖然美國民眾越來越傾向於以多種方式來支持台灣，但由於擔憂與中國大陸發生軍事衝突，美國公眾反對在台海危機中派遣美軍直接保衛台灣，而更傾向於維持台海現狀。



這個研究報告主要是基於今年下半年的兩個民調結果做出。一個是2025年芝加哥全球事務委員會關於美國公眾對外交政策的意見調查，面向美國2148名美國成年人，於今年7月中下旬進行，誤差率正負2.2%。另一個是芝加哥全球事務委員會和益普索於今年8月下旬進行，面向1021名美國成年人，誤差率正負3.1%。



芝加哥全球事務委員會的民調發現，7成美國人認為美台貿易有助於加強美國國家安全；美國人總體對台灣的好感度與對韓國相當。這個研究報告指出，儘管美國人總體上對台灣抱有好感，但這並非大多數人最為關注的問題。這意味著，當被問及美國可能採取的具體支持台灣的政策時，至少有4成美國人表示他們對此瞭解不足，無法給出答案。而表達意見的人則更傾向於支持親台政策。



值得關注的是，芝加哥全球事務委員會的一項民調發現，有42%的美國人宣稱，即便冒著與中國衝突的風險，也支持承認台灣為一個“獨立的國家”，9%的人對此表示反對，46%的人表示不確定。然而在同一個調查中，支持承諾防衛台灣的占38%，13%反對，46%不確定。這表明，美國人對台地位的態度總體上依然模糊，不確定的比例最高，口頭支持大於實際行動支持。