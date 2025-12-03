中評關注：美國人還相信美式民主嗎？

蓋洛普大範圍民調發現美國人對民主黨矛盾心態 中評社華盛頓12月2日電（記者 余東暉）近年來美國兩黨之爭愈演愈烈，國會對許多重大民生議題無所作為，社會割裂對立也愈益嚴重。剛經歷史上最長時間的聯邦政府停擺的美國民眾失望情緒加深。那麼美國人還相信美式民主嗎？最近進行的大範圍民調揭曉了“混雜又清晰”的答案。



根據凱特林基金會與蓋洛普合作開展的一項為期多年的“全民民主”項目日前發布的首份報告，三分之二的美國人依然相信，民主是美國最好的政府形式，但是超過半數的美國人承認，美式民主體制運行不佳。“全民民主”項目旨在瞭解美國人如何體驗民主，並觀察各群體和各代人的想法。2025年的報告基於今年7、8月間對20338名美國成年人進行的調查，抽樣誤差為±0.9個百分點。



報告首先得出的總體結論是“混雜”的：美國民主制度建立近250年後，大多數美國人仍認為這是最好的政府形式。三分之二的美國人仍認為民主是最好的政府形式，但衹有24%的人認為其運行良好，51%的人認為其運行不佳。



蓋洛普董事長克利夫頓表示：“美國人仍然相信民主，只是不相信它在發揮作用。這個體系並非因為人們不再關心而失靈，而是因為人們不再信任。重建這種信任要從傾聽民眾意見的領導人做起。”



凱特林基金會的總裁兼首席執行官戴維斯指出：“三分之二的美國人仍將民主視為最佳治理形式，這對我們的國家來說是個好消息，但我們必須採取更多措施來扭轉年輕公民對民主信念的削弱。這項調查是對當選領導人的警鐘。”