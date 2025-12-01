10次！文昌發射場年發射量首次達到兩位數

中評社北京12月1日電／據新華網報導，我國於11月30日在文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭，成功將實踐二十八號衛星送入預定軌道。



這是文昌航天發射場2025年執行的第10次發射任務，也是這個發射場的年發射量首次達到兩位數。



文昌航天發射場是我國自主設計建設的第一座綠色生態環保的現代化新型航天發射場，目前擁有兩個多射向、全天候、大噸位發射工位。自2016年執行首次航天發射任務以來，這個發射場共執行了43次航天發射任務，年發射量穩步提升，已經形成高穩定、常態化的中大型低溫液體火箭高密度發射能力。



“高密度發射”背後並非簡單的數量堆積，而是發射場科技工作者積極探索創新模式、提升保障能力的體現。文昌航天發射場王宇亮說：“實現高密度發射，很關鍵的一點在於縮短火箭發射場占位時間，也就是我們經常說的火箭測試周期。”



長征七號運載火箭是天舟貨運飛船的“專屬座駕”。據瞭解，天舟一號任務時，火箭測試周期是40天左右；天舟二號任務時，火箭測試周期優化到30余天；到了天舟四號任務時，火箭測試周期又縮減到了20天左右，還首次實現了液氧煤油兩類推進劑並行加注，發射日測試時間精簡至8小時。



事實上，這些成績的背後是測發團隊不斷探索新模式的過程——他們通過對過度項優化、同類項合併和安裝類項目簡化等方式縮減火箭測試流程，壓縮了火箭在發射場占位時間，持續提升工作效率。



面對當前多型火箭並行實施的任務形勢，發射場技術人員需要在任務間隙做好設備升級改造和日常維護，確保設備性能穩定。“比如在推進劑籌措方面，通過增配液氧槽車數量和優化改造轉注口，實施並行轉注，效率提高到了原來的3倍。”文昌航天發射場符一行說。