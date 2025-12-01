海南商業航天產業蓄勢起飛

中評社北京12月1日電／據人民日報報導，“5，4，3，2，1，點火！”2025年11月10日10時41分，海南文昌東郊鎮。長征十二號運載火箭裹挾著金色巨焰，破開雲層扶搖直上，將衛星互聯網低軌13組衛星送入預定軌道。



這是海南商業航天發射場建成投用以來的第七次成功發射。從去年11月實現“從0到1”的突破，到今年創下“五天兩發”紀錄，再到如今邁入高密度、常態化發射新階段，這座年輕的航天“母港”正加速奔跑。



火箭騰空升起的背後，以發射場為核心，集火箭鏈、衛星鏈、數據鏈於一體的商業航天新體系正在南海之濱加速成形。它不僅補齊了我國商業航天全產業鏈的“最後一塊拼圖”，更探索出一條高效率、低成本、體系化的發展新路。



打造高密度、低成本發射能力



從動工到首發，僅用878天。2022年，當海南國際商業航天發射有限公司董事長楊天梁第一次來到海南文昌的項目工地時，迎接他的是一條伸向海邊椰林的土路、一處圍擋、一台打樁機。



彼時，國內商業航天發射需求不斷增長，國家批准建設首個商業航天發射場，並給出了硬指標：兩年內具備執行發射條件。



為了完成這項任務，一支平均年齡僅30歲的“青年隊”匯聚於此。他們以工地為家，白天進行實際操作、晚上啃理論，與時間賽跑。



如今來到發射場，只見兩座發射塔架矗立。面對商業火箭型號多樣的現狀，當時，團隊大膽地為二號工位設計了“通用型”接口。“商業航天必須關心成本與效率。傳統模式是‘一箭一位’，而二號工位是我國首個通用中型液體工位，就像一個‘萬能充電器’，目前可適配10餘家火箭公司、20餘型不同型號的火箭。”楊天梁說。



效率，來自技術的革新。二號工位創新性採用國際前沿的“三平”測發模式——火箭“躺著”進行水平組裝、水平測試、水平轉運，抵達工位後整體起竪，加注燃料即可發射。“這套流程，將發射準備時間從20天左右壓縮至10天甚至更短。”文昌航天發射保障有限公司總經理首俊明說。為長征八號系列“量身定制”的一號工位，則具備“7天發射、7天恢復”的快速響應能力。