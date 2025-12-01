瑞銀：人行明年料降息20點子

中評社香港12月1日電／明年中國政府有望保持“支持性”政策基調。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧在接受大公報專訪時表示，為支撐中國經濟保持平穩增長、穩定市場預期，明年宏觀政策料續“溫和”的支持力度。他判斷，到2026年末，人民銀行有望將政策利率調降20個基點，同步加大對消費、社保體系、創新領域的支持力度。此外，廣義財政支持力度料“溫和”擴大，“預計明年增廣赤字率或擴大約1個百分點”。



大公報報導，在張寧看來，今年中國經濟總體延續“穩中有進”的發展勢頭，不過明年“淨出口”對經濟增長的貢獻可能減少，加之外部不確定性的持續，以及居民和企業部門信心的依然疲軟，2026年宏觀政策有望延續“支持性”基調和“溫和”的支持力度，藉此為經濟增長提供支撐。



張寧指出，12月召開的中央經濟工作會議，將定調2026年宏觀政策方向。按慣例大部分具體措施和目標有望在明年“全國兩會”期間公布。他預期，2026年中國GDP增長目標或小幅降低到“4.5%至5%”；到2026年底，人行有望將政策利率下調20個基點，並加大對消費、社保體系，以及創新領域的支持力度。



財政政策方面，張寧認為，明年中國有望進一步溫和擴大廣義財政支持力度，預計2026年增廣赤字率或擴大約1個百分點。



超長國債或加碼至1.8萬億



具體措施可能涉及四大方面，一是明年一般預算赤字佔GDP的比例有望穩定在4%；二是超長期特別國債發行量可能從今年的1.3萬億元（人民幣，下同），增至明年的“1.6至1.8萬億元”；三是地方政府專項債發行規模有望從今年的4.4萬億元，增至明年的4.8萬億元；四是政策性銀行，將繼續為重點投資項目提供資金支持。



張寧補充說，2026年政府債券發行總額可能比2025年提高約1萬億元，且其中並不包括2萬億元的地方政府特殊再融資債券，以及5000億元的銀行資本補充特別國債。