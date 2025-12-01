憧憬續減息　華爾街料明年金價再升兩成

中評社香港12月1日電／大公報報導，美聯儲將於12月中議息，市場預期減息機會超過八成。貴金屬商品重新受捧，金價返回4200美元水平，在上周五收市時報每盎司4239美元，升1.96%。中信建投和華爾街大行均看好金價後市，後者更相信金價在2026年有近兩成的上升空間。



美聯儲多名官員近日發表了鴿派言論，而剛恢復公布的經濟數據亦支持美國繼續減息，芝加哥商品期貨交易所美聯儲觀察工具顯示，美聯儲在今月中減息0.25厘的機會，已上升至86%，為金價進一步攀升帶來支持。



中信建投證券發表研究報告稱，由於黃金供應相對穩定，年產量基本維持在3600噸左右，因此黃金的真正定價變量在需求尤其是邊際需求。該行又相信，歐美地區私人部門投資需求（ETF需求等）仍與美國國債實際利率呈現較強相關性，而美國通脹回落以及就業市場韌性下降，再加上美聯儲下半年減息預期升溫，減息開啟帶動的名義利率及實際利率下跌，將為黃金上漲注入新動力。



美銀：最牛見5000美元



華爾街頂級分析師則估計，金價在未來一年會再升達20%。他們相信帶動金價在今年升至歷史新高的因素在明年將會持續，例如美國銀行便預測，金價在明年將會升至每盎司5000美元，即較目前高出19%。該行認為今年的利好因素將繼續存在，包括美國赤字預算增加，美國總統特朗普離經叛道的宏觀措施。



至於高盛的環球商品研究部共同主管Dann Struyven則相信，金價在明年底將可升至每盎司4900美元，即較現水平高出17%，其理由是中央銀行增加購入，和全球中央銀行繼續減息。對於首個理由，Dann Struyven認為，外國央行有見俄烏衝突爆發後，俄羅斯的外匯儲備全被凍結，因而決定購入更多黃金。而央行減息方面，他則估計美聯儲明年將會再減息約75個點子，將使其他央行跟隨，令沒有利息收益的黃金更受追捧。



德意志銀行亦相信，金價在明年將會升至每盎司4950美元，即較現水平還有18%的升值空間，該行研究部分析師Michael Hsueh在報告中指出，金價在早前出現調整後，現在從資金流向來看，走勢已回復穩定，調整看似已完成。另外，中央銀行和ETF投資者對黃金的需求看來仍然強勁。