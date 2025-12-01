特朗普證實曾與馬杜羅通電話

中評社北京12月1日電／據新華社報導，美國總統特朗普11月30日證實，他與委內瑞拉總統馬杜羅近期通過電話，但沒有透露交談內容。



特朗普在美國總統專機“空軍一號”上答記者問時說，他不想就電話內容發表評論，“我不會說通話進行得好不好。這只是一次電話通話”。



《邁阿密先驅報》11月30日援引消息人士報導說，白宮在電話中要求馬杜羅立即辭職，以換取他和家人安全離開委內瑞拉。馬杜羅拒絕立即辭職，要求對他本人及其主要支持者實行全球大赦，要求保留對委軍隊的控制權，這3個條件均遭美方拒絕。



特朗普11月29日在社交媒體發文說，委內瑞拉上空及周邊空域“被視為全面關閉”。但30日他在答記者問時表示，這一警告不是美國即將空襲委內瑞拉的信號，“不要進行任何解讀”。特朗普聲稱，發出這一警告是因為委內瑞拉對美不友好。



9月初以來，美國以“緝毒”為由，在加勒比海和東太平洋擊沉20多艘美方指稱的“販毒船”，造成80多人死亡。在此期間，美國在委內瑞拉附近加勒比海域部署大量軍隊和戰艦，並把美國最大的航空母艦“傑拉爾德·R·福特”號部署到這一地區。特朗普在向美軍發表感恩節講話時暗示，美國可能“很快”採取地面行動，打擊委內瑞拉的“販毒網絡”。



面對劍拔弩張的美委局勢，馬杜羅一再指責美國以“緝毒”名義在委內瑞拉推動政權更迭。