美國收緊對阿富汗移民政策引多方質疑

11月26日，在美國首都華盛頓，警方封鎖案發現場附近街道。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據新華社報導，美國首都華盛頓發生一名阿富汗籍移民槍擊國民警衛隊人員事件後，特朗普政府28日向美國外交人員發送電報，要求其立即停止處理阿富汗公民提交的簽證申請。



美國近來宣布一系列移民管控措施引發聯合國、阿富汗難民權益組織等多方質疑或譴責，警告美國須遵守國際法，切勿將孤立襲擊事件“政治化”，損害難民權益。



電報明令“不給阿富汗人發簽證”



美國國民警衛隊兩名隊員26日下午在華盛頓遭一名阿富汗移民槍擊，導致一人死亡、一人受重傷。事發數小時後，美國公民及移民服務局宣布，即刻起暫停處理阿富汗人提交的移民申請。該機構還宣布對來自19個“受關注國家”的綠卡（永久居留許可）持有者啟動重新審查，涉及阿富汗、緬甸、乍得等國公民。



此外，美國總統特朗普27日在社交媒體上宣布將“永久暫停接收來自所有‘第三世界國家’的移民”。不過，他沒有說明所涉國家。



路透社29日爆料了一份美國政府近來發給美國所有外交人員的電報，要求後者立即停止處理阿富汗人提交的移民或非移民簽證申請，其中包括“特別移民簽證”項目。憑借“特別移民簽證”，曾向美方提供翻譯等服務的阿富汗人可入境美國。



電報還說，已經預約的簽證辦理程序不會被取消，但簽證官將不予發放簽證。



美國國務卿魯比奧28日宣布，國務院已暫停向“所有持阿富汗護照的個人”發放簽證。按照美國國務院方面消息，已經獲批的簽證中，若尚未打印，需予以撤銷、不得發放；若已打印，應予銷毀，並登記為“拒簽”。

