以色列稱打死哈馬斯拉法“孤軍”指揮官

中評社北京12月1日電／據新華社報導，以色列軍方11月30日宣布，在加沙地帶南部拉法市打死4名從地道中現身的巴勒斯坦武裝人員。以色列媒體報導，其中包括巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在拉法市以方控制區的指揮官。



以色列國防軍在一份聲明中說，以軍地面部隊在空軍引導下打死這4名武裝人員。《以色列時報》援引軍方消息報導，4人分別是哈馬斯“東拉法營”營長、副營長、一名連長以及哈馬斯高級官員加齊·哈馬德的兒子。



以軍官員上周告訴媒體，哈馬斯在拉法市以方控制區的“孤軍”由“東拉法營”營長和幾名連長指揮。



以軍30日在另一份聲明中說，以軍過去40天繼續加強在拉法東部、即以方控制區的軍事行動，以摧毀剩餘地道、打死藏匿其中的武裝人員。過去一周，以軍在拉法東部地道所在區域打死40餘名武裝人員。



加沙地帶一名哈馬斯高級成員先前說，哈馬斯估計仍有約60至80名武裝人員身處拉法的地道中。以軍評估稱，這些武裝人員目前面臨補給物資耗盡的處境。



此前，埃及提議，這支哈馬斯“孤軍”向埃方繳械、告知地道具體位置以便拆毀，作為交換，以色列允許他們安全離開。但以色列拒絕放行。11月23日，哈馬斯代表團同埃方討論了通過斡旋方及相關方盡快解決這一問題。哈馬斯表示，已經與這些藏身拉法市地道中的武裝人員失去了聯繫。



據以色列第12頻道電視台上周報導，以色列經斡旋方向哈馬斯提議，只要這些武裝人員投降並同意被轉移至以方監獄，以方就允許他們離開地道。提議提出後，這些武裝人員並未投降，還試圖逃離地道或襲擊以軍。



加沙停火第一階段協議生效以來，以色列多次以哈馬斯違反停火協議為由發動襲擊，哈馬斯則否認這一指責，並指認以色列“有計劃”地違反停火協議。目前，雙方能否以及何時進入停火第二階段談判尚存變數。