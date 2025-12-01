甘肅宕昌：有醫保有補助，不讓大家因病返貧

中評社北京12月1日電／據新華網報導，“輕輕抬腿，慢慢往外伸，不疼吧？”甘肅隴南宕昌縣人民醫院住院部，骨科主治醫師趙彤輝輕扶患者馬虎代連的左腿，進行肢體抬高檢查和訓練。住院一周，馬虎代連即將出院，趙彤輝囑咐更細。



“不疼，謝謝娃娃。”馬虎代連今年80歲，剛在縣醫院接受完關節鏡微創手術，恢復良好。



宕昌縣理川鎮汪布村村民馬虎代連，2020年脫貧，日常和兒子一起生活。今年8月中旬，她的左膝又腫又痛，甚至不能走路。在醫院檢查後，被確診膝關節骨性關節炎、膝關節滑膜炎和膝關節游離體等。



老人年紀大，應該如何治療？風險大不大？是否受罪？家人很是擔心。



“可以通過微創進行關節鏡手術，只需要在大娘膝蓋下方打兩個小孔，每個直徑不超過5毫米。”趙彤輝向他們細致介紹。



那是不是要去省城？老人能奔波嗎？縣醫院能做微創手術嗎？家人疑問不少。



要在以前，縣城醫療能力有限，馬虎代連這樣的情況需到蘭州或四川成都治療。而現在，得益於“千縣工程”，宕昌這樣曾經的貧困縣也能完成微創手術。



2021年，國家衛生健康委啟動“千縣工程”，提升縣醫院綜合能力，提出到2025年，全國至少1000家縣醫院達到三級醫院醫療服務能力水平，以脫貧地區、易地扶貧搬遷安置地區等地的縣醫院為重點。



在宕昌，蘭州大學第一醫院對縣人民醫院進行“組團式”幫扶，加上與山東青島市南區的東西部協作助力，2022年7月以來，縣人民醫院迎來4批次27名幫扶專家，坐診、查房、手術等，提升當地醫療救治能力。縣人民醫院還選派180多名醫務人員到蘭州、青島進修，趙彤輝就曾到青島大學附屬醫院、蘭大一院、蘭大二院學習兩年。